Canicattì

Deve scontare due anni per maltrattamenti in famiglia, arrestato canicattinese 

È la pena che deve scontare un quarantanovenne di Canicattì, arrestato dagli agenti del locale commissariato in esecuzione di un ordine di carcerazione

Pubblicato 1 ora fa
Redazione

Due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. È la pena che deve scontare un quarantanovenne di Canicattì, arrestato dagli agenti del locale commissariato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Agrigento. L’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe reso protagonisti di maltrattamenti nei confronti dei fratelli. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere Pasquale Di Lorenzo. 

