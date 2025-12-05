Agrigento

Mercatini di Natale ad Agrigento, il Comune cerca artigiani e realtà produttive del territorio

A rendere noto dell'avviso di selezione è l'assessore Riccardo Accurso Tagano

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Invitiamo gli artigiani, gli operatori del settore e le realtà produttive del territorio a partecipare ai Mercatini di Natale 2025, cogliendo questa occasione come momento di valorizzazione del proprio lavoro e di promozione delle eccellenze locali”. A dichiararlo è l’assessore Riccardo Accurso Tagano che informa tutti gli operatori dell’avviso di selezione pubblicato oggi da parte del Comune per partecipare gratuitamente ai “mercatini di Natale” in programma dal 14 al 21 dicembre prossimi in piazza Cavour. 

“Il Comune farà quanto nelle proprie possibilità per garantire la massima visibilità alle attività partecipanti, attraverso una comunicazione coordinata, la promozione istituzionale dell’iniziativa e ogni ulteriore azione utile a sostenere e valorizzare la presenza degli operatori coinvolti. La partecipazione degli artigiani costituisce un elemento essenziale per la riuscita dell’evento e per la creazione di uno spazio attrattivo, rappresentativo della creatività e della qualità del nostro territorio”, conclude l’assessore Accurso Tagano.

