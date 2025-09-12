Cammarata, il capitano Cocchioni trasferito a Siena

Cambio di guardia alla Compagnia Carabinieri di Cammarata. Il Capitano dei Carabinieri Dario Cocchioni lascia la Compagnia per trasferirsi presso il Comando della Compagnia di Siena.

Apprezzamenti per il suo operato da parte dei sindaci di Cammarata, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina, rispettivamente, Giuseppe Mangiapane, Dino Zimbardo e Francesco Cacciatore. “Il Capitano Cocchioni, in questi anni, ha dimostrato sin da subito un sincero e concreto attaccamento al nostro territorio, dedicando la sua quotidiana attività alla sicurezza di tutti noi. Con la sua professionalità e la sua esperienza è riuscito a trasmettere ulteriore tranquillità alla cittadinanza, incrementando così la vicinanza fra le istituzioni e la popolazione. Per questa ragione, vorrei rivolgere al Capitano Cocchioni un sincero e sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione e l’indefessa attività svolta, certo che continuerà a rendere onore allo Stato con i virtuosi valori umani e professionali dimostrati in questi anni”, scrive il sindaco Dino Zimbardo.

Il Capitano Cocchioni prima di Cammarata è stato a Vibo Valentia dove ha diretto lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, ha diretto il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Padova ed è un Ufficiale di Collegamento per la Missione EUNAVFOR MED presso l’Agenzia Frontex in Varsavia.