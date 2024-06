Cammarata, lavori di manutenzione di Aica alla sorgente Chirumbo-Tricca 1 e Tricca 2

Nell’ottica del miglioramento del servizio idrico e per fare fronte all’attuale emergenza idrica, sono stati avviati lavori di manutenzione straordinaria presso il gruppo sorgenti Chirumbo – Tricca 1 e Tricca 2 nel territorio comunale di Cammarata.

Questo intervento è fondamentale per assicurare l’immissione corretta delle acque potabili dalle suddette sorgenti nella rete idrica. Rientra nel Piano degli interventi dell’OCDCP n.1084 del 19/05/2024 del Dipartimento della Protezione Civile, approvato successivamente dal Capo Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Attualmente alimentato solo dalla sorgente principale, l’acquedotto Chirumbo sarà potenziato e collegato alle sorgenti Tricca 1 e Tricca 2 mediante lavori di manutenzione straordinaria da compiere sull’adduttore esistente, con interventi specifici di:

Rifunzionalizzazione delle aree di captazione attraverso la sanificazione dei bottini di presa.

Realizzazione della recinzione per l’area di rispetto assoluta.

Riparazione di perdite idriche nelle condotte di adduzione.

Sostituzione di un tratto di condotta idrica lungo circa 40 metri.

Implementazione di un sistema di disinfezione online delle acque con l’installazione di un apposito box per le apparecchiature di dosaggio.

Installazione di un pannello di controllo dei parametri essenziali di potabilità delle acque.

Questa attività è parte integrante della strategia di AICA per fronteggiare l’attuale condizione emergenziale che ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri a causa della grave carenza idrica che colpisce la Regione Siciliana.

Tale strategia comprende anche i recenti interventi posti in essere da Aica sul territorio, come la messa in funzione del serbatoio San Marco a Sciacca, mai utilizzato prima, i lavori continuativi presso i pozzi di Piana Traversa a Favara, al termine dei quali gli stessi saranno rimessi in funzione, e il servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo tramite autobotti per tutti i comuni della provincia gestiti da AICA.

Questi interventi sono essenziali per affrontare l’emergenza idrica e garantire un approvvigionamento idrico più sicuro e affidabile a tutti gli utenti. L’impegno costante e il lavoro incessante mirano a ottenere miglioramenti tangibili nell’approvvigionamento e nella distribuzione idrica in tutta la provincia.