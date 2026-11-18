A Cammarata grazie a un finanziamento di 100.000 euro della Regione Siciliana, prenderà vita il nuovo Centro per la Famiglia “IRIS – Insieme, Relazioni, Inclusione, Sostegno”, che avrà sede nei locali dell’ex Ufficio di Collocamento, in Via Luigi Pirandello. Il Centro sarà uno spazio gratuito, accogliente e aperto alla comunità, un punto di riferimento per genitori, bambini, giovani e persone che attraversano momenti di difficoltà, attraverso servizi di ascolto, consulenza, accompagnamento e iniziative di inclusione sociale.

“In un tempo in cui le famiglie affrontano sfide sempre più complesse, riteniamo fondamentale che le istituzioni sappiano essere presenti con strumenti e risposte concrete. Il progetto IRIS nasce proprio da questa visione: mettere le persone al centro, sostenere le fragilità e rafforzare quei legami di solidarietà che rappresentano la vera ricchezza di una comunità. È anche così che intendiamo amministrare: con una visione chiara, capacità di progettazione e determinazione nel trasformare le risorse disponibili in opportunità concrete per i cittadini. Perché investire nelle famiglie significa costruire il futuro di Cammarata”, dichiara il sindaco Giuseppe Mangiapane.

Il Centro per la Famiglia IRIS offre una serie di servizi dedicati al sostegno e al benessere delle famiglie. Tra questi, lo Sportello Famiglia, che fornisce informazioni e orientamento per l’accesso ai servizi territoriali e alle agevolazioni; il sostegno psicologico e alla genitorialità, attraverso consulenze e percorsi di ascolto rivolti a genitori, bambini, adolescenti e famiglie in difficoltà; e il servizio di mediazione familiare, pensato per accompagnare e supportare le famiglie nelle situazioni di conflitto e nei percorsi di separazione.

Il Centro mette inoltre a disposizione un Baby Pit Stop, uno spazio dedicato all’allattamento, al cambio pannolino e alla cura dei più piccoli, e offre supporto a giovani e adolescenti attraverso attività di prevenzione del disagio, del bullismo, del cyberbullismo e delle dipendenze.