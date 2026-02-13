Cammarata

Cammarata, sette milioni per la sistemazione del vallone Saraceno e dei suoi affluenti

Per il Vallone Saraceno i lavori sono stati già appaltati e partiranno in primavera

Pubblicato 13 minuti fa
Da Redazione

Il Comune di Cammarata ha ottenuto 7 milioni di euro dalla Protezione Civile per intervenire su una delle aree a più alto rischio idrogeologico del territorio: 4 milioni saranno destinati al Vallone Saraceno e 3 milioni agli affluenti che consentiranno di mettere in sicurezza le contrade San Michele, Sant’Onofrio, bosco, Saraceno e Canna.

“Dopo i gravi danni causati dalle esondazioni del 2018, si tratta di un intervento atteso e fondamentale. Per il Vallone Saraceno l’iter progettuale si è concluso e i lavori sono stati già appaltati e partiranno in primavera. L’opera prevede anche la realizzazione di attraversamenti che consentiranno ai residenti ed alle diverse aziende agricole di raggiungere in sicurezza le proprie abitazioni ed attività”, rendo noto il sindaco Giuseppe Mangiapane. “Per gli affluenti, l’iter autorizzativo è ancora in corso e sarà definito nei prossimi mesi. Un ringraziamento all’On. Assessore Giusi Savarino per il supporto costante durante tutto l’iter, determinante per il raggiungimento di questo importante risultato per la nostra comunità”.

