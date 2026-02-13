SS 115, piove nelle gallerie: Castellino ‘accelera’ sulla tangenziale di Palma





Oggi la Strada Statale 115, una delle direttrici più importanti della Sicilia che unisce l’estremo occidentale dell’isola a Siracusa attraversando tutta la provincia di Agrigento, è tornata al centro dell’attenzione per i suoi problemi strutturali e di sicurezza.

Questa mattina il nostro articolo Piove dentro le gallerie della 115: traffico rallentato alle pendici di Palma di Montechiaro ha descritto una scena che suona come un campanello d’allarme: nella galleria Santa Domenica la circolazione è regolata a senso unico alternato per consentire lavori, mentre nell’altra, la Rocca di Corvo, l’acqua entra dal tetto con tali intensità che gli automobilisti devono tenere i tergicristalli accesi anche all’interno del tunnel, con visibilità fortemente ridotta e fango che si solleva sotto le ruote.

Il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino non nasconde la preoccupazione e raggiunto da Grandangolo ha definito la Statale 115 “una strada che è molto più di un semplice collegamento locale” e che adesso rischia di diventare un problema enorme se venisse interrotta. “La SS115 non è solo il tratto tra Palma e Agrigento, ma una colonna vertebrale che sostiene traffico, economia e connessioni tra i poli produttivi di tutta la costa meridionale siciliana” – ha aggiunto Castellino.

Quel che Castellino esprime è l’urgenza concreta di non trovarsi impreparati davanti a un blocco totale della viabilità: l’idea di realizzare una tangenziale che permetta di deviare il traffico pesante fuori dal centro di Palma di Montechiaro è partita proprio da questa visione, maturata “prima che fosse troppo tardi”. Coinvolgendo Comune di Agrigento, Comune di Naro, Regione Siciliana e ANAS, si è lavorato a un progetto finanziato e pronto per essere consegnato agli enti attuatori.







Non è solo una questione di traffico più fluido o di tempi di percorrenza più brevi: per Castellino significa proteggere il tessuto storico e urbano della città dai danni causati dal passaggio continuo dei mezzi pesanti, ridurre i rischi per i residenti e creare un’alternativa valida e sicura a fronte di eventi come quelli delle ultime ore, quando il maltempo ha mostrato quanto la nostra rete infrastrutturale possa essere vulnerabile.

La dichiarazione completa: Abbiamo appreso e stiamo seguendo grazie all’ausilio del nostro ufficio tecnico quanto sta accadendo nella statale centoquindici che collega Palma di Montechiaro ad Agrigento. Addirittura la prima galleria in questo momento è transitabile in maniera alternata attraverso lo spazio di una sola corsia.

La seconda galleria, andando verso Agrigento, ha la presenza di acqua davvero in maniera molto, molto copiosa. Un’eventuale interruzione di questa arteria metterebbe praticamente in ginocchio una delle statali più lunghe d’Italia che è il collegamento tra Trapani e Siracusa. Noi già per tempo ci siamo mossi per realizzare una tangenziale alla città di Palma di Montechiaro con la collaborazione sia del comune di Agrigento che del comune di Naro che per territorio vengono coinvolti. Abbiamo utilizzato i fondi della progettazione messi a disposizione dalla Regione Siciliana, in particolare dall’assessore Alessandro Aricò, che ringraziamo per la sua sensibilità e sempre concreta presenza.

E proprio in accordo con l’Assessorato regionale, con ANAS e con il governo nazionale, questo progetto, che a breve vedrà la luce, verrà poi fornito ad ANAS per realizzare questa importante arteria che consentirà sia un deflusso per i mezzi pesanti, così eviteranno di passare all’interno della città, per loro è motivo di ritardo, per noi è anche motivo di ipotetico danneggiamento anche del nostro centro storico, come sovente accade, ma dall’altro lato avremo e metteremo totalmente in sicurezza la possibilità che per lavori, per quanto concerne la stabilità di entrambe le gallerie o, Dio non voglia, anche per motivi accidentali e incidentali, avere la possibilità di un collegamento costante e alternativo che colleghi la parte est con la parte ovest della centoquindici“