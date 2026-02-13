Piove dentro le gallerie della 115: traffico rallentato alle pendici di Palma di Montechiaro

Disagi lungo la Strada Statale 115 nel tratto che attraversa il territorio di Palma di Montechiaro. Questa mattina una delle due gallerie presenti lungo l’arteria, la Galleria Santa Domenica, è stata chiusa in un senso di marcia e la circolazione viene regolata a senso unico alternato con l’ausilio di semafori. Al momento non sono state rese note le motivazioni ufficiali della chiusura parziale da parte di ANAS.

Nell’altra galleria, la Galleria Rocca di Corvo, infatti, la pioggia filtra dal tetto in maniera evidente e gli automobilisti sono costretti ad azionare i tergicristalli anche all’interno del tunnel. La visibilità risulta ridotta non solo per l’acqua che cade dalla volta, ma anche per il fango che si solleva dalla carreggiata al passaggio dei veicoli. Una situazione che riaccende l’attenzione su problematiche già emerse negli anni passati, con episodi analoghi durante le precipitazioni più intense.

L’ipotesi di un’eventuale chiusura totale delle gallerie comporterebbe la deviazione del traffico sulla Strada Statale 576 di Furore, in direzione Naro e Camastra, con inevitabile allungamento dei tempi di percorrenza. Un percorso alternativo che risulterebbe particolarmente impegnativo per i mezzi pesanti, costretti ad attraversare i centri abitati di Camastra e della stessa Palma di Montechiaro.

In linea generale, fenomeni di infiltrazioni possono verificarsi anche in galleria, soprattutto in presenza di precipitazioni particolarmente intense come quelle delle ultime ore. La normativa tecnica non esclude in assoluto la possibilità, ma prevede che le opere siano dotate di sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio idonei a limitare il deflusso incontrollato sulla carreggiata.







Alla luce di quanto visibile nelle immagini, che mostrano infiltrazioni diffuse e colature lungo più punti della volta, emerge quantomeno la necessità di verificare lo stato degli interventi di manutenzione e degli eventuali investimenti effettuati negli anni per l’adeguamento e il miglioramento delle condizioni di sicurezza soprattutto in un particolare momento storico che sta vedendo l’isola in una lotta impari col maltempo, con i litorali sferzati dal vento e distrutti dalla pioggia e con una frana, quella di Niscemi, che non accenna a fermarsi.

Tecnicamente le gallerie della Strada Statale 115 nel territorio di Palma di Montechiaro hanno una lunghezza inferiore ai 500 metri. Questo elemento è rilevante sotto il profilo normativo, poiché il D.Lgs. 264/2006, che recepisce la Direttiva 2004/54/CE sui requisiti minimi di sicurezza delle gallerie della rete transeuropea, si applica espressamente alle gallerie superiori a 500 metri. Ciò non significa, tuttavia, che le gallerie più brevi siano prive di disciplina. Per queste infrastrutture trovano applicazione:

il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che impone al proprietario o gestore dell’infrastruttura l’obbligo di garantire la sicurezza e la manutenzione delle strade aperte al pubblico transito (art. 14); il D.M. 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), che stabilisce criteri tecnici per progettazione ed esercizio delle infrastrutture; le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018), che disciplinano i requisiti strutturali e le verifiche di sicurezza delle opere civili; eventuali linee guida e capitolati tecnici adottati dal gestore dell’arteria stradale.

In base a tali disposizioni, una galleria in esercizio deve garantire condizioni di transitabilità sicure, comprese:

adeguata visibilità interna; regolare aderenza del piano viabile; corretta funzionalità dei sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque.

Le opere in sotterraneo sono normalmente progettate con sistemi di impermeabilizzazione e canalizzazione che hanno lo scopo di intercettare le infiltrazioni e convogliarle verso condotte di raccolta, evitando il deflusso diretto sulla carreggiata.

La presenza occasionale di umidità