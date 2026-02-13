Palermo

Agenti aggrediti in carcere, uno ricoverato in ospedale

Durante la perquisizione sono stati sequestrati sette telefonini utilizzati da alcuni detenuti per comunicare all'esterno.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti ieri mattina nel carcere Ucciardone di Palermo durante un’ispezione nelle celle della settima sezione. I detenuti hanno circondato il personale dell’istituto picchiando un agente che ha riportato la frattura di una costola e un trauma cranico. Per lui si è reso necessario il ricovero in ospedale, mentre altri agenti hanno riportato delle escoriazioni. La calma nel carcere è stata riportata grazie all’intervento di altri poliziotti in tenuta antisommossa. Durante la perquisizione sono stati sequestrati sette telefonini utilizzati da alcuni detenuti per comunicare all’esterno.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

Strada degli Scrittori, dal 19 al 26 febbraio chiusa rampa svincolo Serradifalco
Siracusa

Estorce 400 mila euro in dieci anni al vicino di casa, arrestato
Giudiziaria

Corruzione, assolta l’ex direttrice della fondazione “Federico II” Patrizia Monterosso
Caltanissetta

La frana di Niscemi, l’allarme del procuratore Vella: “A rischio la strada provinciale 11”
di Giuseppe Castaldo

Il fortino della droga a Licata, processo al “capo del Bronx” approda in Cassazione 
Agrigento

Il maltempo non lascia l’Isola: allerta gialla su Agrigento
banner italpress istituzionale banner italpress tv