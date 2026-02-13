Agenti aggrediti in carcere, uno ricoverato in ospedale
Agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti ieri mattina nel carcere Ucciardone di Palermo durante un’ispezione nelle celle della settima sezione. I detenuti hanno circondato il personale dell’istituto picchiando un agente che ha riportato la frattura di una costola e un trauma cranico. Per lui si è reso necessario il ricovero in ospedale, mentre altri agenti hanno riportato delle escoriazioni. La calma nel carcere è stata riportata grazie all’intervento di altri poliziotti in tenuta antisommossa. Durante la perquisizione sono stati sequestrati sette telefonini utilizzati da alcuni detenuti per comunicare all’esterno.