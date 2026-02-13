Agrigento

San Valentino, negli uffici postali di Sciacca e Agrigento le cartoline per gli innamorati

Anche quest’anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata cartolina filatelica.

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata cartolina filatelica. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano. La cartolina semplice è disponibile nei due uffici postali con sportello filatelico di Sciacca e Agrigento Centro, e online su poste.it. La cartolina puzzle dal titolo “L’amore è una combinazione segreta” consente invece al destinatario di divertirsi a ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore.  Per ulteriori informazioni su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

