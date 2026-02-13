Politica

Emergenza acqua a Canicattì, Iacono (Pd): Situazione insostenibile”

La nota della deputata democratica, Giovanna Iacono.

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione

 “La situazione che sta vivendo Canicatti’ e’ inaccettabile. Troppe famiglie e troppe attivita’ commerciali continuano a subire lunghi periodi senza acqua, turnazioni insostenibili e disservizi che stanno mettendo a dura prova la quotidianita’ di un’intera comunita’. Diverse volte ho denunciato con forza quanto stava accadendo, segnalando la mala gestione di AICA e avvertendo che, senza un cambio immediato di rotta, saremmo arrivati esattamente alla situazione che oggi purtroppo si e’ verificata. Non era allarmismo, ma la constatazione di criticita’ evidenti che non sono state affrontate per tempo. Le gravi inefficienze nella gestione del servizio idrico non possono piu’ essere ignorate. Servono chiarezza, trasparenza e soprattutto soluzioni concrete, non comunicazioni generiche o promesse che non trovano riscontro nella vita reale dei cittadini. Per questo mi sto attivando in sede parlamentare con iniziative formali per sollecitare interventi immediati, verificare le responsabilita’ nella gestione del servizio e chiedere un piano serio che garantisca continuita’ e stabilita’ nell’approvvigionamento. E’ necessario accertare cosa non sta funzionando, accelerare gli interventi sulle reti idriche e assicurare criteri di distribuzione equi e rispettosi dei livelli essenziali di servizio. Non intendo restare in silenzio, nemmeno stavolta, davanti a una provincia che da troppo tempo paga inefficienze e ritardi. Continuero’ a seguire la vicenda passo dopo passo, aggiornandovi sugli sviluppi e sulle risposte che riusciremo a ottenere”. Cosi’ la deputata democratica, Giovanna Iacono.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

Strada degli Scrittori, dal 19 al 26 febbraio chiusa rampa svincolo Serradifalco
Siracusa

Estorce 400 mila euro in dieci anni al vicino di casa, arrestato
Giudiziaria

Corruzione, assolta l’ex direttrice della fondazione “Federico II” Patrizia Monterosso
Caltanissetta

La frana di Niscemi, l’allarme del procuratore Vella: “A rischio la strada provinciale 11”
di Giuseppe Castaldo

Il fortino della droga a Licata, processo al “capo del Bronx” approda in Cassazione 
Agrigento

Il maltempo non lascia l’Isola: allerta gialla su Agrigento
banner italpress istituzionale banner italpress tv