Deve scontare condanna per tentato furto, un arresto a Cammarata 

I carabinieri della Compagnia di Cammarata hanno arrestato un trentacinquenne disoccupato del posto in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Sorveglianza.

L’uomo è stato riconosciuto responsabile del reato di tentato furto in un appartamento di proprietà di una donna del luogo. Ad “incastrarlo” un’impronta che ha lasciato maldestramente durante il colpo. Il 35enne deve scontare la condanna di un anno e cinque mesi. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso il domicilio dove espierà la pena.