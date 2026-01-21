Cammarata

Elezioni amministrative a Cammarata, si ricandida il sindaco Mangiapane

A sostenere la candidatura dell'attuale primo cittadino il Partito Democratico

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Si va verso le elezioni amministrative nel comune di Cammarata. A scendere in campo l’attuale sindaco Giuseppe Mangiapane che ha ufficializzato la sua candidatura a primo cittadino. A sostenere Mangiapane il Partito Democratico.

Esprimiamo il nostro sostegno alla ricandidatura del Sindaco Mangiapane riconoscendone il lavoro amministrativo straordinario svolto e la sua capacità di guidare la comunità cammaratese con lungimiranza , competenza e passione”, si legge in una nota del Pd a margine di un incontro che si è svolto alla presenza dell’On.Giovanni Panepinto, del Capogruppo del PD all’ARS On. Michele Catanzaro e del Segretario Provinciale Francesco Cacciatore. “Il Sindaco Mangiapane merita ampiamente di proseguire il percorso politico amministrativo avviato in questi anni, sarebbe intellettualmente poco onesto non ammettere la netta e positiva inversione di marcia intrapresa nella gestione della “Cosa pubblica”, hanno concluso.

Insieme al Sindaco Giuseppe Mangiapane ricandidati al Consiglio Comunale, Renato Loria e Elisa La Mendola.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

“Volontari usati per le pulizie invece che per il progetto di servizio civile”, due condanne
Ribera

Erosione marina a Seccagrande, al via gli interventi di protezione della costa
dalla Regione

Danni del maltempo, Confesercenti: “disponibile un plafond di 2,5 milioni di euro per le imprese”
Palermo

Maltempo, il commissario Tardino visita il porto di Palermo: “Ripristino già avviato”
Favara

A Favara pronto il programma della Settimana della Memoria 2026
Agrigento

Documentazione Aeroporto Agrigento consegnata al Mit, Pisano: “passi concreti per il futuro”
banner italpress istituzionale banner italpress tv