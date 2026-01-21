Elezioni amministrative a Cammarata, si ricandida il sindaco Mangiapane

Si va verso le elezioni amministrative nel comune di Cammarata. A scendere in campo l’attuale sindaco Giuseppe Mangiapane che ha ufficializzato la sua candidatura a primo cittadino. A sostenere Mangiapane il Partito Democratico.

“Esprimiamo il nostro sostegno alla ricandidatura del Sindaco Mangiapane riconoscendone il lavoro amministrativo straordinario svolto e la sua capacità di guidare la comunità cammaratese con lungimiranza , competenza e passione”, si legge in una nota del Pd a margine di un incontro che si è svolto alla presenza dell’On.Giovanni Panepinto, del Capogruppo del PD all’ARS On. Michele Catanzaro e del Segretario Provinciale Francesco Cacciatore. “Il Sindaco Mangiapane merita ampiamente di proseguire il percorso politico amministrativo avviato in questi anni, sarebbe intellettualmente poco onesto non ammettere la netta e positiva inversione di marcia intrapresa nella gestione della “Cosa pubblica”, hanno concluso.

Insieme al Sindaco Giuseppe Mangiapane ricandidati al Consiglio Comunale, Renato Loria e Elisa La Mendola.