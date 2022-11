Giornata dell’albero, a Cammarata liberato rapace guarito

Il 21 novembre si celebra la “Giornata internazionale dell’Albero”, un’occasione per ricordare all’umanità l’importanza che tutte le piante rivestono per l’ecosistema globale, e spingere i governi ad incrementare il patrimonio arboreo dei propri territori.

Proprio per questa ricorrenza questa mattina a Cammarata, in via Genova si è svolta una manifestazione collegata all’iniziativa “Un albero per ogni nuovo nato e per ogni nuovo arrivato”; sono stati piantati ben 48 alberelli, tanti quanti sono i bambini di Cammarata nati nel 2022 e per tutti quelli che sono stati accolti nella comunità.

La giornata è stata aperta da una gioiosa iniziativa, nella terrazza dell’Istituto Maria Ausiliatrice Longo, il Corpo forestale in collaborazione con il centro recupero LIPU di Ficuzza ha liberato un rapace guarito, pronto a volare e dominare il proprio territorio.



“La giornata dell’albero ci incoraggia ad aumentare le alberature della città, che è un obiettivo strategico dell’amministrazione – dichiara il sindaco di Cammarata Giuseppe Mangiapane – gli alberi nelle città non rappresentano mero arredo urbano ma costituiscono un investimento sulla sostenibilità, in quanto sono fondamentali per la pulizia dell’aria e per la realizzazione di microclimi. Dove ci sono alberature ci sono spazi di socialità, dove c’è socialità ci sono relazioni, e dove ci sono relazioni è più facile contrastare fenomeni di solitudine e marginalità”.