I tamburi di Cammarata conquistano il 3º posto alla Corrida di Amadeus

La comunità di Cammarata ieri sera incollata davanti la tv in attesa di vedere i fratelli Fluca e il loro giovane allievo Nicholas con i tammuri rappresentare la tradizione siciliana alla Corrida di Amadeus.

Alle 23.15, con passo deciso ma col cuore colmo di emozione, i quattro hanno raggiunto il palco presentandosi come “I Tamburi di Cammarata”. Hanno raccontato ad Amadeus – che li ha ascoltati con sincero interesse – il valore culturale e identitario dei brani scelti: la marcia “‘Ntunisia”, protagonista della festa di Sant’Antonio, e “‘Blasisa”, che un tempo scandiva con il ritmo dei tamburi la forza delle confraternite.

La loro esibizione ha emozionato il pubblico in studio e gli spettatori da casa, trasmettendo l’essenza della tradizione, cultura, passione e senso di appartenenza.

Il caloroso applauso finale e il prestigioso 3º posto alla Corrida sono stati il riconoscimento più bello al loro talento e alla forza delle nostre radici,un risultato prestigioso e meritatissimo.

“Ieri sera la nostra comunità ha vissuto un momento che rimarrà scolpito nella storia di Cammarata”’ dice il sindaco Mangiapane. “Un successo inevitabile. Un orgoglio immenso. Un premio meritatissimo: 3º posto alla Corrida!

A loro va l’abbraccio di tutta la comunità e il ringraziamento più sincero.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si uniscono alle voci di ogni cittadino per dire, con il cuore traboccante di fierezza:

Grazie, ragazzi. Avete portato Cammarata sul palco d’Italia.Avete fatto risuonare i nostri tamburi… e le nostre emozioni.

E ora… la città vi aspetta per festeggiare insieme questo straordinario traguardo”, ha concluso il primo cittadino.