Lampedusa, da martedì al via il Servizio Oncologico Decentrato

Con l’avvio martedì (13 gennaio) dell’attività ambulatoriale, diventa pienamente operativo il Servizio Oncologico Decentrato (SOD) di Lampedusa, attivo nei locali del Poliambulatorio dell’Asp di Palermo in Contrada Grecale. Un passaggio fondamentale che segna l’inizio concreto di un percorso di cura più vicino ai pazienti oncologici dell’isola, riducendo la necessità di trasferimenti sulla terraferma.
Il servizio nasce dalla sinergia tra Comune di Lampedusa e Linosa, Asp di Palermo, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”, INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà), e Assessorato regionale della Salute. In questa prima fase, l’attività sarà dedicata alle visite oncologiche ambulatoriali, con accessi programmati di specialisti del Policlinico di Palermo, in stretta integrazione con l’equipe sanitaria locale dell’Asp di Palermo. Dal mese di febbraio è previsto anche l’avvio dell’attività chemioterapica, che consentirà ai pazienti di effettuare i cicli di trattamento direttamente sull’isola.
I farmaci saranno preparati dall’Unità Farmaci Antiblastici (UFA) del Policlinico “Paolo Giaccone”, che garantirà il supporto clinico e tecnico necessario alla somministrazione in sicurezza delle terapie.
“L’attivazione del servizio oncologico decentrato – sottolinea il direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze – rappresenta un passaggio significativo per Lampedusa, perché traduce in pratica il principio della sanità di prossimità, assicurando cure appropriate e dignità assistenziale anche nei contesti più periferici. Il Servizio è stato organizzato come un reale e concreto modello di integrazione tra istituzioni e professionisti, orientato a ridurre le disuguaglianze territoriali e a garantire continuità di cura ai pazienti oncologici”.
Le chemioterapie saranno effettuate nell’ambulatorio dedicato e protetto, già allestito all’interno del Poliambulatorio di Contrada Grecale.

