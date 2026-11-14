Cammarata

Il procuratore agrigentino Marcello Viola tra i “papabili” per guidare l’Anac

L’attuale procuratore di Milano, originario di Cammarata, è tra i “papabili” per guidare l’associazione nazionale anticorruzione

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Potrebbe rientrare anche l’attuale procuratore di Milano Marcello Viola nella cerchia di papabili a cui Palazzo Chigi sta pensando per la guida dell’Anac, dopo le dimissioni del leghista Trifone Alfieri. Lo scrive il Quotidiano Nazionale secondo il quale il nome di Viola sta circolando con insistenza e il magistrato potrebbe rispondere a quelle caratteristiche di “tecnico” adatte al ruolo, senza quindi connotazioni politiche. Viola è in magistratura dal 1981 e vanta esperienze a Palermo, Trapani e Firenze prima di approdare nel 2022 nel capoluogo lombardo come procuratore capo succedendo a Francesco Greco. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

dalla Regione

Caro voli, il Pd propone: “Il volo Palermo-Roma a 50 euro e il Catania-Milano Linate a 75 euro”
Agrigento

Agrigento, due giornate per ricordare le vittime della strada e promuovere la cultura della sicurezza
Cammarata

Il procuratore agrigentino Marcello Viola tra i “papabili” per guidare l’Anac
Catania

A tutta velocità su un’auto rubata si schianta contro macchina di due anziani: arrestato
Messina

Crack in un’abitazione, arrestato 20enne 
banner italpress istituzionale banner italpress tv