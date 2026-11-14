Il procuratore agrigentino Marcello Viola tra i “papabili” per guidare l’Anac

Potrebbe rientrare anche l’attuale procuratore di Milano Marcello Viola nella cerchia di papabili a cui Palazzo Chigi sta pensando per la guida dell’Anac, dopo le dimissioni del leghista Trifone Alfieri. Lo scrive il Quotidiano Nazionale secondo il quale il nome di Viola sta circolando con insistenza e il magistrato potrebbe rispondere a quelle caratteristiche di “tecnico” adatte al ruolo, senza quindi connotazioni politiche. Viola è in magistratura dal 1981 e vanta esperienze a Palermo, Trapani e Firenze prima di approdare nel 2022 nel capoluogo lombardo come procuratore capo succedendo a Francesco Greco.