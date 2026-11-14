A tutta velocità su un’auto rubata si schianta contro macchina di due anziani: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane catanese di 26 anni, sorvegliato speciale, che è stato sorpreso a bordo di un’auto rubata.

Visti i suoi svariati precedenti è stato subito riconosciuto dai “Falchi” della Squadra Mobile di Catania, impegnati in un’attività di controllo nel quartiere Picanello. Non appena l’uomo si è reso conto di essere stato notato dai poliziotti, non solo non si è fermato all’alt intimato nei suoi confronti, ma ha premuto sul pedale dell’acceleratore, al punto da speronare la parte anteriore della vettura della Polizia con l’obiettivo di aprirsi un varco e far perdere le proprie tracce. Dopo aver ingranato la marcia, il 26enne ha guidato a tutta velocità tra le vie di Picanello, in un orario di punta, mettendo a repentaglio la sicurezza dei pedoni. In un tratto di strada, ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere violentemente contro un’utilitaria con a bordo due anziani. Ciononostante, ha provato a continuare a fuggire, dirigendosi verso i poliziotti che, nel frattempo, erano scesi dall’auto di servizio per bloccarlo e per prestare aiuto ai due malcapitati. I “Falchi” sono riusciti a schivare l’impatto, mentre il 26enne è riuscito a dileguarsi, percorrendo contromano le stradine del quartiere.

Le ricerche dell’uomo sono proseguite nelle ore successive, fino a quando non è stato rintracciato e arrestato per il reato di fuga pericolosa, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, il 26enne è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa del giudizio direttissimo. Dalle verifiche effettuate, l’auto utilizzata per la fuga è risultata rubata, poco prima, nella zona di piazza Madonna della Salute e, pertanto, il 26enne è stato denunciato per il reato di furto aggravato e per danneggiamento del mezzo di servizio, oltre che per la violazione delle prescrizioni derivanti dalla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva