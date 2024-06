Incendi boschivi, a Cammarata operativi i Vigili del Fuoco, la Squadra Antincendio e il Gruppo Elicotteristi

A Cammarata sono operativi per gli interventi in caso di incendi boschivi i Vigili del Fuoco e il gruppo elicotteristi, oltre alla squadra antincendio. “Questi eroi silenziosi rischiano la loro vita per proteggere le nostre case, i nostri boschi e il nostro futuro.Facciamo la nostra parte e diventiamo sentinelle del territorio. Solo con l’aiuto di tutti possiamo combattere i piromani e prevenire devastazioni irreparabili. Segnalate qualsiasi attività sospetta e sensibilizziamo insieme sulla prevenzione degli incendi.Soprattutto in un anno di siccità come quello che stiamo vivendo, dove la carenza d’acqua rende ancora più difficile l’intervento degli operatori, occorre la collaborazione di tutti. Ogni segnalazione può fare la differenza per prevenire disastri maggiori.Uniti possiamo fare la differenza!”. Queste le parole del primo cittadino, Giuseppe Mangiapane.