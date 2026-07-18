Vasto incendio a Cammarata: distrutti capannoni e campi di grano

Un vasto incendio ha colpito nei giorni scorsi il territorio di Cammarata. Le fiamme, partite da contrada Bocca di Capra e propagatesi verso altre contrade, hanno causato danni a capannoni nella zona, foraggi e campi di grano.

“Esprimo la mia più sentita vicinanza e solidarietà ai cittadini di Cammarata. Sono in contatto con le autorità competenti per monitorare la situazione e per intraprendere, in qualità di parlamentare della provincia di Agrigento, ogni iniziativa politica e amministrativa necessaria legata al risarcimento dei danni ai cittadini. Ringrazio di cuore il Corpo forestale per l’intervento che ha evitato conseguenze ancora più gravi e tragiche, in termini di vite umane”, dichiara in una nota il deputato Carmelo Pace.