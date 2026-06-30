Campobello di Licata

Campobello di Licata, consegnati i lavori per la ristrutturazione dello stadio comunale

Per tanti anni quel cancello è rimasto chiuso

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

Consegnati i lavori per la ristrutturazione dello stadio comunale di Campobello di Licata. Per anni quel cancello è rimasto chiuso. Anni in cui i ragazzi non hanno avuto un campo dove giocare, dove sudare, dove sentirsi squadra. Oggi quel cancello si apre di nuovo.

“Lo stiamo ridando alla nostra gente. Lo ridiamo ai bambini che vogliono correre dietro a un pallone. Lo ridiamo alle mamme e ai papà che vogliono stare sulle panchine a tifare. Lo ridiamo alle società sportive che sono l’anima del nostro sport. Da Assessore allo Sport, sottolinea Giuseppe Montaperto, vi dico una cosa,la fatica c’è stata. I sacrifici sono stati tanti tra riunioni, ostacoli. Ma quando lo fai per amore del tuo paese, quando lo fai con una squadra che ci crede davvero, allora la fatica diventa orgoglio. Questo risultato è di tutti noi. È di questa amministrazione che non ha mai smesso di crederci.Perché uno stadio non è solo cemento e tribune. È un posto dove si cresce e dove si impara il rispetto, il sacrificio, la gioia.Lo stadio è di tutti. È la casa dello sport della nostra città.Noi ci siamo stati, ci siamo oggi, in questo giorno di emozioni e ci saremo sempre. un grande ringraziamento va al nostro sindaco Vito Terrana in primis per aver mantenuto la promessa. Ai tecnici e a tutti quelli che ci hanno creduto.

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