Boxe, Mattia Fortunato per la terza volta è campione d’Italia under 17
La vittoria nei 48 kg Under 17 lo consacra come atleta di punta nel circuito giovanile nazionale.
Mattia Fortunato ha vinto il terzo titolo italiano consecutivo nella categoria 48 kg Under 17, confermandosi il riferimento del pugilato giovanile in Italia. Il verdetto è stato unanime e ha certificato una supremazia sia tecnica sia mentale, secondo chi lo allena.
Allenato dal maestro Giancarlo Burghi presso la palestra Shogun Club, Fortunato — oggi sedicenne — ha mostrato una maturità agonistica che, nelle valutazioni dello staff tecnico, va oltre i suoi anni. La vittoria nei 48 kg Under 17 lo consacra come atleta di punta nel circuito giovanile nazionale.Ieri il giovane campione è stato ricevuto a Palazzo Palagonia dal sindaco Roberto Lagalla, insieme al suo allenatore. Per entrambi sono state consegnate una targa e la medaglia della Città di Palermo, un riconoscimento formale al talento, al sacrificio e alla dedizione del ragazzo e del suo team.
La storia di Fortunato è raccontata anche come un percorso sociale: originario del quartiere Altarello, il pugile è definito un orgoglio del quartiere, cresciuto sportivamente tra le sue strade e ora portatore del nome di Palermo sul palcoscenico nazionale. Per gli osservatori la sua ascesa è un esempio di come lo sport possa rappresentare un mezzo di riscatto e formazione personale.
La dichiarazione è stata resa pubblica dal consigliere comunale Antonino Abbate, che ha voluto sottolineare il valore dell’impegno quotidiano e il riconoscimento della città al giovane talento.