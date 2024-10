Lavori di completamento dell’Itc di Campobello di Licata, appalto di oltre 3 milioni: al via le domande

Ammonta a 3.240.000,00 euro (compresi 130.000,00 euro per oneri di sicurezza) l’importo della gara d’appalto bandita dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento per i lavori di costruzione della palestra e del completamento di parte dei laboratori dell’Istituto Tecnico per il Commercio di Campobello di Licata. Si tratta di lavori interamente finanziati con fondi statali previsti dalla Legge n. 145/2018 (art. 1 comma 883), destinati ai Liberi Consorzi e alle città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del prossimo 19 novembre, e l’intera procedura di gara verrà gestita integralmente in modalità telematica e con inversione procedimentale. Pertanto gli operatori interessati dovranno presentare le offerte esclusivamente per mezzo della piattaforma Maggioli in uso al Libero Consorzio. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 21 novembre 2024 nella sala Gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

Bando di gara ed allegati tecnici sono consultabili al link: https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15732