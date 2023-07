Lo scrittore Vito Giuliana a Campobello di Licata

Vito Giuliana, pur vivendo e operando a Vigevano non ha mai dimenticato le sue origini, le sue radici, e i suoi scritti, pur universali, sono densi di siciliana mediterraneità. Nonostante egli abbia pubblicato 22 libri, tra i quali una trilogia dedicata al suo paese, Campobello di Licata non gli ha mai prestato la dovuta attenzione (certo questa distrazione non coinvolge soltanto lui). Vito Giuliana sarà presente oggi pomeriggio col suo libro “Rosso colore di rosa carnale” nella saletta del Bar Minerva dove l’associazione “L’isola che c’è” di Silvio Benedetto ha presentato diversi artisti e scrittori come Beniamino Biondi, Fabio Fabiano, Andrea Cirino, Giovanna Caruana e qualche anno fa, Dacia Maraini

Silvia Lotti presterà ancora una volta la sua voce a uno scritto: questa volta, in occasione della presenza di Vito Giuliana, si tratterà di “Rosso colore di rosa carnale” da lui scritto e pubblicato da Formebrevi Edizioni. Le pareti, della saletta Minerva invece, offriranno ancora una volta una mostra: questa volta si tratterà di una mostra didattica dal titolo «Alla maniera di»; i pittori Calogero Alaimo, Pippo Di Giacinto, Salvina Di Natale, Salvina Falsone, Angelo Monachello presenteranno alcune loro opere in cui, con ‘umiltà’, avranno ‘forzato’ il proprio stile personale ‘alla maniera di’ qualche artista o tendenza da loro prescelti, con lo specifico intento didattico di far conoscere, in questa reinterpretazione visiva, la pittura moderna e contemporanea.