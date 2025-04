Auto a fuoco a Canicattì, l’intervento dei Vigili del fuoco

Auto a fuoco in via Sondrio, a Canicattì. Le fiamme hanno interessato anche un secondo veicolo che si trovava posteggiato nelle vicinanze. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno circoscritto le fiamme e messo in sicurezza l’area.

L’incendio, secondo una prima ricostruzione, dovrebbe essere stato causato da un malfunzionamento elettrico dell’auto di proprietà di una 58enne. Presenti anche i poliziotti del commissariato.