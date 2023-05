Banca San Francesco, Massimo Marchese Ragona nominato nuovo Presidente 

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta del 18 maggio 2023, ha provveduto alla nomina di Massimo Marchese Ragona come nuovo Presidente, il quale eredita il testimone da Vincenzo Di Giacomo, a sua volta nominato Presidente Onorario di Banca San Francesco, dopo nove anni in Consiglio di Amministrazione, di cui sei di presidenza, e 60 anni di carriera nella banca.

“Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia che mi ha concesso e, soprattutto, il presidente Di Giacomo per il lavoro svolto in questi anni con grande passione, permettendo alla Banca di raggiungere grandi risultati. Il nostro obiettivo è continuare a essere un punto di riferimento per famiglie e imprese e al contempo sostenere lo sviluppo del territorio”, ha dichiarato il presidente neoeletto Massimo Marchese Ragona.

Nel Consiglio di Amministrazione entrano anche Maria Aprile, nominata Vice Presidente, e i consiglieri Angela Maria Acquista, Salvatore Lodico e Agata Sacheli. Riconfermati i consiglieri Marcello D’Aiello e Giovanni Puntarello.

Al Collegio Sindacale è stato eletto Presidente Vincenzo Montone, mentre i sindaci effettivi sono Carolina Cucurullo e Carmelo Di Caro Catarratto e i sindaci supplenti sono Leonardo Corbo e Filippina Maria Provenzani.

“Essere stato il presidente di Banca San Francesco per sei anni è stato un onore”, ha affermato il presidente uscente Vincenzo Di Giacomo,“con dedizione e lungimiranza abbiamo affrontato tutte le intense sfide che si sono presentate in questi anni. Abbiamo lavorato duramente per consegnare al territorio e ai soci una banca solida e con la capacità di proiettarsi nel futuro. Al nuovo Presidente vanno i miei auguri di buon lavoro e a tutti i miei più sentiti ringraziamenti”.