Sorpreso a spacciare, 25enne arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane spacciatore in via Capo Passero, nell’ambito di servizi finalizzati a prevenire e reprimere il crimine diffuso e, in particolare, le attività di spaccio di stupefacenti, soprattutto tra i più giovani.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. Nesima, nei giorni scorsi, durante l’attività di perlustrazione del territorio svolta nelle ore serali nelle zone di Trappeto e San Giovanni Galermo, in particolare nell’area di via Capo Passero e lungo viale Tirreno e via Pantelleria, hanno notato un intenso viavai di persone e di veicoli diretti in un punto specifico di via Capo Passero.

Muovendosi con circospezione ed astuzia, gli agenti hanno atteso il momento favorevole e sono riusciti a scorgere una persona mentre si avvicinava ad un portone socchiuso e consegnava qualcosa nelle mani di un terzo.

Certi che si trattasse di una cessione di stupefacenti, i poliziotti, a bordo di due auto “civetta”, sono entrati in azione separandosi e introducendosi rapidamente uno in via Capo Passero, l’altro dal retro dello stabile, al fine di bloccare eventuali fughe.

Arrivati a pochi metri dall’ingresso, gli agenti hanno visto il portone chiudersi e intuito che lo spacciatore, sicuramente avvisato dalle numerose “vedette”, stava cercando di fuggire. Dopo aver allertato i colleghi sul retro, sono riusciti ad entrare e bloccare sul nascere il tentativo di fuga.

Il giovane fermato è stato identificato e perquisito. Lo stesso è risultato annoverare diversi precedenti penali e, indosso, gli sono stati rinvenuti 34 involucri di plastica termosaldati di formato e colore differenti, azzurro, giallo e verde, contenenti dosi di cocaina e crack, oltre ad una radio portatile di colore nero ed alla somma di oltre 300 € in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

Alla luce dei gravi indizi a suo carico, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, il 25enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.