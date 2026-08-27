Sorpreso a spacciare, 25enne arrestato
Il 25enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
La Polizia di Stato ha arrestato un giovane spacciatore in via Capo Passero, nell’ambito di servizi finalizzati a prevenire e reprimere il crimine diffuso e, in particolare, le attività di spaccio di stupefacenti, soprattutto tra i più giovani.
Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. Nesima, nei giorni scorsi, durante l’attività di perlustrazione del territorio svolta nelle ore serali nelle zone di Trappeto e San Giovanni Galermo, in particolare nell’area di via Capo Passero e lungo viale Tirreno e via Pantelleria, hanno notato un intenso viavai di persone e di veicoli diretti in un punto specifico di via Capo Passero.
Muovendosi con circospezione ed astuzia, gli agenti hanno atteso il momento favorevole e sono riusciti a scorgere una persona mentre si avvicinava ad un portone socchiuso e consegnava qualcosa nelle mani di un terzo.
Certi che si trattasse di una cessione di stupefacenti, i poliziotti, a bordo di due auto “civetta”, sono entrati in azione separandosi e introducendosi rapidamente uno in via Capo Passero, l’altro dal retro dello stabile, al fine di bloccare eventuali fughe.
Arrivati a pochi metri dall’ingresso, gli agenti hanno visto il portone chiudersi e intuito che lo spacciatore, sicuramente avvisato dalle numerose “vedette”, stava cercando di fuggire. Dopo aver allertato i colleghi sul retro, sono riusciti ad entrare e bloccare sul nascere il tentativo di fuga.
Il giovane fermato è stato identificato e perquisito. Lo stesso è risultato annoverare diversi precedenti penali e, indosso, gli sono stati rinvenuti 34 involucri di plastica termosaldati di formato e colore differenti, azzurro, giallo e verde, contenenti dosi di cocaina e crack, oltre ad una radio portatile di colore nero ed alla somma di oltre 300 € in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.
Alla luce dei gravi indizi a suo carico, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, il 25enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.