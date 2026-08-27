Con la droga pronta per lo spaccio: arrestati marito e moglie

Oltre un etto di cocaina, in parte già suddivisa in dosi, crack, hashish e tutto il necessario per il confezionamento dello stupefacente. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione San Filippo Neri all’interno di un’abitazione nel quartiere Pallavicino, nel corso di un controllo che ha coinvolto un intero nucleo familiare.

A finire in manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati due coniugi, un uomo di 48 anni e una donna di 49, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Il figlio 18enne della coppia, incensurato, è stato invece denunciato in stato di libertà per il medesimo reato.

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare un panetto di quasi 100 grammi di cocaina, recuperando inoltre ulteriori 20 dosi della medesima sostanza e 15 di crack, nonché circa 50 grammi di hashish. Ritrovati anche un bilancino di precisione, un coltello e altro materiale ritenuto utile al confezionamento della droga.

A richiamare l’attenzione degli investigatori è stata anche la presenza di un POS SumUp per i pagamenti elettronici, insieme a diverse carte di pagamento riconducibili a differenti istituti bancari. Elementi sui quali saranno svolti ulteriori accertamenti per verificarne l’eventuale collegamento con l’attività contestata.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre sequestrati circa 355 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

La sostanza stupefacente sequestrata è stata trasmessa a Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche di rito.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto in carcere, mentre per la moglie sono stati disposti gli arresti domiciliari. Entrambi rimarranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della udienza di convalida.