Canicattì, 66enne scippata della collana d’oro mentre passeggia

Due malviventi a bordo di uno scooter hanno scippato la collana d’oro ad una donna di 66 anni in via XXIV Maggio, a Canicattì. I balordi si sono affiancati alla signora e uno di loro, sceso dal mezzo a due ruote, le ha strappato il gioiello con una mossa fulminea. Poi la fuga per le vie della città.

La donna è riuscita a rimanere in piedi e non cadere per terra. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcune persone anche se la zona in quel momento era poco trafficata. Secondo una prima stima la collana avrebbe un valore di circa 800 euro.

Sul posto i carabinieri della locale Compagnia che, dopo aver raccolto le prime informazioni dalla donna, si sono messi alla ricerca dei due banditi. Proprio ieri sera a Canicattì si è tenuta una manifestazione contro gli ormai sempre più frequenti episodi di microcriminalità.