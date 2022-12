Canicattì, a fuoco l’auto di un quarantaduenne: indagini 

Notte di fuoco in via Giovanni Pascoli, a Canicattì. La Bmw X3 di proprietà di un quarantaduenne del posto, ma effettivamente intestata alla madre pensionata, è andata in fiamme. Ancora poco chiara la natura dell’incendio anche se non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.

A limitare i danni è stato proprio l’uomo che, accortosi del rogo, è intervenuto. L’incendio ha interessato la parte posteriore sinistra del veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al vaglio la presenza di telecamere in zona.