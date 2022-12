Canicattì, auto danneggiate: al via indagini

Ancora auto danneggiate a Canicattì. Ignoti con degli oggetti appuntiti hanno rigato quattro auto, una Lancia Y, di proprietà di una cinquantatreenne, posteggiata in via Libertà, una Golf 6, utilizzata da un impiegato, e posteggiata in via Amendola una Fiat Cinquecento X, utilizzata da un quarantacinquenne, che era in via San Francesco e una Fiat Panda, di proprietà di una donna, ma in uso al marito commerciante, cinquantenne.

I proprietari, tutti di Canicattì, hanno formalizzato le denunce di danneggiamento ai poliziotti del Commissariato di polizia.

Sembrerebbero essere legati a casi di gratuito vandalismo; l’unica ad avanzare qualche sospetto è stata invece la proprietaria della Lancia Ypsilon che ha trovato lo sportello del lato guida e il parafango posteriore lato sinistro tutto rigato. La donna ha riferito agli agenti, infatti, che da qualche mese ha dei problemi con l’ex coniuge.