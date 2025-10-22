Canicattì, conferita attestazione di merito al fotografo artistico Salvatore Farruggio

Il sindaco Vincenzo Corbo, ha conferito stamani, al fotografo canicattinese Salvatore Farruggio, un encomio per l’attività di reportage fotografico realizzata in occasione delle iniziative organizzate per onorare la memoria del Beato Rosario Angelo Livatino. Il nostro concittadino, pluripremiato in diversi concorsi nazionali per la sua potente dote compositiva ed espressiva, nonché ricercata tecnica fotografica, si è particolarmente distinto per la realizzazione artistica e documentaristica di pregio eseguita in occasione delle suddette celebrazioni. L’artista, inoltre, ha voluto donato alla Città un libro fotografico con gli scatti più significativi realizzati nel corso degli eventi.