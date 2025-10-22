comitini

Appaltati i lavori per la strada Grotte – Scintillia lungo la SP n. 60 territorio di Comitini

L'importo complessivo della gara è di 3.500.000,00 euro

Continua l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, presieduto dal Presidente Giuseppe Pendolino, per il miglioramento della rete viaria interna.

E’ stato assegnato  il bando di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada provinciale n. 85 Grotte – Scintillia lungo la SP 60 nel territorio di Comitini, 

L’importo complessivo della gara è di 3.500.000,00 euro – finanziati dalla Regione Sicilia con i fondi destinati al Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 2014-2020 (Sezione Speciale 2, giusto D.G.R. n. 1047/2025).

Soddisfazione esprime il Presidente del Libero Consorzio, Giuseppe Pendolino, per i continui interventi destinati a migliorare la sicurezza delle strade utilizzate, giornalmente, da lavoratori e studenti pendolari. I lavori dovranno essere eseguiti seguendo le indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali dell’Ente Provincia, diretto da Michelangelo Di Carlo, in ottemperanza alle norme vigenti in materia.

