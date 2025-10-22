Coinvolto in incidente a luglio, 45enne muore dopo tre mesi in ospedale

Fedele Fiore, palermitano di 45 anni, padre di due figli, è morto in ospedale dove era ricoverato dallo scorso 26 luglio per le ferite riportare in un incidente nella zona dello Zen a Palermo tra il suo scooter un Honda Sh 300 e un Fiat Doblò. Fiore da allora è stato ricoverato al Trauma center dell’ospedale Villa Sofia.