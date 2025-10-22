Conferenza illustrativa sulla valorizzazione delle Chiese San Pietro e San Lorenzo

Una conferenza illustrativa, organizzata dall’Arcidiocesi di Agrigento, per definire gli ambiti della valorizzazione delle chiese San Pietro e San Lorenzo che non hanno perso la loro sacralità ma bensì offrono un diverso servizio alla comunità si terrà lunedì 27 ottobre alle 18,30 nella Chiesa San Pietro.

«Le chiese, nel corso dei secoli, hanno rappresentato non solo luoghi di culto, ma anche centri di aggregazione sociale e culturale. Nel contesto religioso – spiega don Giuseppe Pontillo, direttore ufficio beni culturali diocesano –, le chiese svolgono un ruolo cruciale, fungendo da spazi per la preghiera, la meditazione e le celebrazioni sacre. Tuttavia, nel tempo, queste strutture hanno evoluto la loro funzione originaria. È il caso delle chiese San Pietro e San Lorenzo di Agrigento trasformate in Polo Culturale, un luogo versatile in grado di ospitare eventi culturali, concerti, mostre d’arte e incontri comunitari. Questa evoluzione ha consentito alle chiese di rimanere pertinente alla sua funzione, non perdendo la sacralità, in una società in costante cambiamento, servendo una pluralità di interessi e bisogni della comunità. La sinergia tra pratica religiosa e eventi culturali permette di esplorare nuove dimensioni dell’arte sacra, creando occasioni per riflessioni e dialoghi significativi. Questa funzione altra – conclude Pontillo – della chiesa, come luogo di culto e spazio per eventi culturali, rappresenta una testimonianza della capacità del cristianesimo di adattarsi e interagire con il contesto socio culturale contemporaneo».

All’incontro dal titolo “L’edificio Chiesa tra culto e cultura” interverranno don Nino Gulli, rettore della Chiesa San Pietro; don Giuseppe Lentini, direttore archivio storico diocesano, “La trasformazione delle chiese dai documenti ASDA”; don Giuseppe Pontillo, direttore dell’Ufficio Beni culturali diocesano, “La deputatio ad cultum e la vita delle chiese”; dott.ssa Domenica Brancato, direttore del Museo diocesano “La narrazione della fede con l’arte”; don Giuseppe Cumbo, vicario generale, “La scelta pastorale della valorizzazione del patrimonio”. Concluderà mons. Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento.