Canicattì

Canicattì, pensionato stordito e scippato della catenina d’oro: al via le indagini

Il pensionato ha raccontato di essere stato avvicinato da due donne

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A Canicatti un 67enne è stato scippato mentre si trovava all’interno della villa comunale. L’uomo era seduto su una panchina quando due donne straniere, tra i 25 e i 30 anni, lo hanno avvicinato chiedendo informazioni su possibili lavori in città. Pochi istanti dopo gli hanno strappato dal collo la collana d’oro e sono fuggite, facendo perdere le tracce.

Il sessantasettenne ha formalizzato denuncia ai Carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare le responsabili. Sono state acquisite le immagini dell’unica telecamera presente all’interno della villa comunale, nella speranza che possano fornire elementi utili a dare un nome e un volto alle due scippatrici.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

La mafia dei Nebrodi: 45 condanne per 325 anni di carcere
di Irene Milisenda

I primi 100 giorni del Sindaco Sodano: “In agenda pianificazione e organizzazione”
Apertura

Sorpreso ad intascare una presunta tangente da 5mila euro: arrestato direttore della Motorizzazione
Apertura

Tragico schianto tra un’auto e una bicicletta, morto 16enne
Apertura

Non si accorge di una buca e si ribalta con il trattore, morto 74enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv