Canicattì, pensionato stordito e scippato della catenina d’oro: al via le indagini

A Canicatti un 67enne è stato scippato mentre si trovava all’interno della villa comunale. L’uomo era seduto su una panchina quando due donne straniere, tra i 25 e i 30 anni, lo hanno avvicinato chiedendo informazioni su possibili lavori in città. Pochi istanti dopo gli hanno strappato dal collo la collana d’oro e sono fuggite, facendo perdere le tracce.

Il sessantasettenne ha formalizzato denuncia ai Carabinieri che hanno avviato le indagini per identificare le responsabili. Sono state acquisite le immagini dell’unica telecamera presente all’interno della villa comunale, nella speranza che possano fornire elementi utili a dare un nome e un volto alle due scippatrici.