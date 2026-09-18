Violenza e molestie a studentesse, professore condannato a 4 anni di carcere

Ribaltando la sentenza di assoluzione del primo grado, la terza sezione penale della Corte d’appello di Cataniaha condannato a quattro anni di reclusione il docente di Medicina Santo Torrisi, finito a processo con l’accusa di violenza sessuale e molestie nei confronti di alcune studentesse. I fatti contestati sarebbero stati commessi tra il 2010 e il 2014 all’interno dell’ospedale Vittorio Emanuele-Ferrarotto.

I giudici di secondo grado hanno inoltre disposto per l’imputato l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, il pagamento delle spese processuali e il risarcimento del danno in favore delle parti civili, fissando una provvisionale di 10.000 euro per ciascuna di esse. In primo grado, il Tribunale di Catania aveva assolto l’indagato ritenendo non raggiunta la prova della violenza poiche’ il docente avrebbe “appoggiato i palmi al seno” di una studentessa “senza una pressione particolare”. Decisione contro cui l’accusa ha ricorso in appello: in aula, il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e il sostituto pg Andrea Ursino avevano sollecitato una condanna a sei anni di reclusione. Alla richiesta della Procura si erano associate le parti civili costituite: l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Catania e quattro delle sette donne individuate come parti offese.