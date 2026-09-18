Scontro tra un pullman e un mezzo pesante: più di dieci feriti

Grave incidente stradale sull’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto in direzione Catania compreso tra le gallerie di Enna e Caltanissetta, all’altezza del chilometro 116. Coinvolti nello scontro un pullman e un mezzo pesante. Il bilancio provvisorio parla di più di dieci persone rimaste ferite nell’impatto. Sul posto sono immediatamente giunti i mezzi di soccorso insieme agli agenti della Polizia Stradale, impegnati sia nell’assistenza alle persone coinvolte sia nella gestione della circolazione.

Sono ancora in corso le operazioni di soccorso, mentre gli agenti stanno effettuando i primi rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sui tempi di riapertura del tratto autostradale.