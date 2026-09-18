Savarino: “Ok a più giornate per forestali stagionali ma servono i giovani”

“Accolgo ovviamente con favore la proposta del collega Luca Sammartino di aumentare le giornate lavorative per tutti i 12.500 operai forestali stagionali, portandole a 179. Si tratta di un passo importante, ma per gli operatori del servizio antincendio non è sufficiente”. Lo dice l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino.

“Per contrastare efficacemente gli incendi che continuano a colpire la nostra terra abbiamo bisogno di un vero e proprio ricambio generazionale – aggiunge Savarino – come abbiamo fatto per il corpo forestale con quasi 400 nuove assunzioni di giovani in divisa sotto i trent’anni, così dobbiamo fare anche per il contingente antincendio degli operai stagionali. È necessario avere energie giovani da affiancare agli attuali operai in larga parte sessantenni, con l’inserimento di almeno 2.000 giovani, per rafforzare il servizio antincendio. Così potremmo garantire maggiore presenza sul territorio e costruire un sistema di intervento più efficace. La tutela e la difesa del nostro patrimonio ambientale passa anche dalla valorizzazione delle competenze e dall’impiego di nuove forze”.