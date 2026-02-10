Canicattì

Canicattì, riprende il servizio di trasporto idrico sul territorio

Il servizio di trasporto idrico verrà svolto dagli autobottisti regolarmente iscritti e accreditati presso AICA

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

A seguito del confronto istituzionale e dell’accordo raggiunto con gli autobottisti regolarmente iscritti e accreditati presso AICA, e in raccordo con il Sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, il servizio di trasporto idrico sul territorio comunale questa mattina è ripreso regolarmente secondo modalità condivise, organizzate e improntate alla tutela dell’interesse collettivo. Il ripristino del servizio avviene nel pieno rispetto del contratto sottoscritto con AICA e delle regole del Servizio Idrico Integrato, con l’obiettivo di ristabilire ordine, continuità del servizio e legalità, a beneficio dell’intera comunità. A darne nota è l’AICA.

Il servizio di trasporto idrico verrà svolto dagli autobottisti regolarmente iscritti e accreditati presso AICA, che opereranno in autonomia, ricevendo le richieste direttamente dai cittadini tramite contatto telefonico ai numeri dedicati. A tal fine, AICA ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco ufficiale degli autobottisti autorizzati, con i relativi recapiti, così da garantire trasparenza, chiarezza e immediata accessibilità per l’utenza.

Per assicurare efficienza operativa e rapidità del servizio, AICA ha messo a disposizione degli autobottisti quattro punti di carico dedicati, presidiati da personale AICA, incaricato di gestire e coordinare le operazioni di carico delle autobotti. “Questa organizzazione, si legge nella nota, consente di: garantire la continuità del servizio ai cittadini; sostenere concretamente il percorso di regolarizzazione delle utenze; assicurare tracciabilità, sicurezza e tutela igienico-sanitaria. AICA prende atto con favore del senso di responsabilità dimostrato dagli autobottisti che hanno scelto di lavorare in squadra con il gestore pubblico, contribuendo a ristabilire un clima di tranquillità e fiducia sul territorio .Il rientro alla piena operatività del servizio autobotti rappresenta un passaggio fondamentale verso la normalizzazione del servizio idrico a Canicattì, nel segno della legalità, della collaborazione istituzionale e della tutela dei cittadini. AICA ribadisce la propria piena disponibilità a lavorare al fianco del Comune, degli operatori e dei cittadini, convinta che solo un percorso condiviso e trasparente possa garantire un servizio idrico equo, sostenibile e duraturo”.

