Direzione Medica degli ospedali Sciacca-Ribera: incarico ad interim a Filadelfio Adriano Cracò

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha disposto il conferimento dell’incarico ad interim della Direzione Medica di presidio degli Ospedali Riuniti di Sciacca e Ribera al dottor Filadelfio Adriano Cracò, già direttore della U.O.C. Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Statistici Aziendali. Il dottor Cracò, mantenendo contestualmente i precedenti incarichi, assumerà la direzione con decorrenza dal 16 febbraio 2026, temporaneamente e nelle more del relativo concorso in fase di espletamento, garantendo integrazione organizzativa e supporto strategico alle attività del presidio.

La nomina si è resa necessaria al fine di garantire continuità, efficacia gestionale e piena operatività alla Direzione Medica di presidio, tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo delle unità operative ospedaliere. La Direzione ASP rivolge un particolare ringraziamento, per la professionalità e la dedizione dimostrata, al dottor Ignazio Galizia, attuale direttore medico di presidio. Il suo ruolo di direttore della U.O.C. MCAU – Pronto Soccorso e Astanteria, richiede oggi, con presenza continuativa, un impegno costante e prioritario nella conduzione e nel potenziamento delle attività dell’area dell’emergenza-urgenza.

A supporto dell’incarico del dottor Cracò, il dottor Francesco Petrusa, direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. di Sciacca, assicurerà collaborazione operativa e sostituzione in caso di impedimento o temporanea assenza.