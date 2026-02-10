Direzione Medica degli ospedali Sciacca-Ribera: incarico ad interim a Filadelfio Adriano Cracò
La nomina si è resa necessaria al fine di garantire continuità, efficacia gestionale e piena operatività alla Direzione Medica di presidio
La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha disposto il conferimento dell’incarico ad interim della Direzione Medica di presidio degli Ospedali Riuniti di Sciacca e Ribera al dottor Filadelfio Adriano Cracò, già direttore della U.O.C. Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Statistici Aziendali. Il dottor Cracò, mantenendo contestualmente i precedenti incarichi, assumerà la direzione con decorrenza dal 16 febbraio 2026, temporaneamente e nelle more del relativo concorso in fase di espletamento, garantendo integrazione organizzativa e supporto strategico alle attività del presidio.
La nomina si è resa necessaria al fine di garantire continuità, efficacia gestionale e piena operatività alla Direzione Medica di presidio, tenuto conto dell’attuale assetto organizzativo delle unità operative ospedaliere. La Direzione ASP rivolge un particolare ringraziamento, per la professionalità e la dedizione dimostrata, al dottor Ignazio Galizia, attuale direttore medico di presidio. Il suo ruolo di direttore della U.O.C. MCAU – Pronto Soccorso e Astanteria, richiede oggi, con presenza continuativa, un impegno costante e prioritario nella conduzione e nel potenziamento delle attività dell’area dell’emergenza-urgenza.
A supporto dell’incarico del dottor Cracò, il dottor Francesco Petrusa, direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. di Sciacca, assicurerà collaborazione operativa e sostituzione in caso di impedimento o temporanea assenza.