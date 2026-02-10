Caltanissetta

Frana Niscemi, giovedì sopralluogo di Pm e consulenti tecnici

A coordinare, direttamente sul posto, il primo sopralluogo sarà il procuratore Salvatore Vella.

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

E’ stato fissato per l’intera giornata di giovedì il primo sopralluogo a Niscemi dei consulenti tecnici nominati dalla Procura di Gela, dei tre magistrati che si stanno occupando dell’inchiesta e degli agenti della squadra mobile della Questura di Caltanissetta. A supporto interverrà anche il reparto Volo della polizia. Si comincerà, in mattinata, dal fronte frana scendendo verso valle. Poi si risalirà verso il burrone, il fronte frana fino ad arrivare all’abitato di Niscemi. A coordinare, direttamente sul posto, il primo sopralluogo sarà il procuratore Salvatore Vella. I consulenti tecnici che prenderanno parte ai rilievi sono tre professori dell’università di Palermo: Chiara Cappadonia, docente di Geologia applicata e Geologia tecnica, Maurizio Gasparo Morticelli, docente di Geologia strutturale, ed Edoardo Rotigliano, docente di Geomorfologia.

