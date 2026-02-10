Apertura

Scontro tra due auto nella galleria lungo la Ss115: un ferito in ospedale

Due auto si sono scontrate lungo la strada statale 115 all'interno di una galleria in direzione Sciacca

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

Due auto si sono scontrate lungo la strada statale 115 all’interno di una galleria in direzione Sciacca.

Nel sinistro una persona è rimasta ferita ed è stata trasferita all’ospedale a bordo di un’ambulanza del 118. Le condizioni degli altri feriti non destano particolare preoccupazione, ma l’impatto ha comunque generato pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione della circolazione. (Foto Il Corriere di Sciacca)

