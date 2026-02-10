Apertura

Crisi idrica e tensione a Canicattì, minacce di morte sui social al sindaco 

Rimane alta la tensione a Canicattì. In questi giorni il sindaco Vincenzo Corbo ha ricevuto una serie di minacce anche di morte via web

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

Rimane alta la tensione a Canicattì sulla vicenda idrica nonostante da stamattina abbiano ripreso a circolare in città le autobotti autorizzate da Aica. In questi giorni, il sindaco Vincenzo Corbo ha ricevuto una serie di minacce anche di morte via web. 

Frasi chiare e dal tenore preoccupante come ad esempio: “se non si risolve la questione acqua stasera do fuoco a tutto”. “Non farti vedere in giro altrimenti ti stacco la testa”. “So dove abiti vengo sino a casa tua a cercarti tanto a te l’acqua di sicuro non manca”. “Pezzo di m… ti devi dimettere”. 

Minacce ed insulti sui quali adesso stanno cercando di fare luce gli agenti della polizia postale e gli uomini della Digos della questura di Agrigento che avrebbero già sentito il sindaco ed acquisto alcuni screen shot di commenti postati in questi sui social anche in maniera anonima.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Richiesta passaporto, servizio attivo in 35 uffici postali Polis dell’Agrigentino
Ultime Notizie

Maltempo, slitta di una settimana il Carnevale di Sciacca
Catania

Colpito alla gamba da un colpo di arma da fuoco, 27enne in ospedale
Apertura

Crisi idrica e tensione a Canicattì, minacce di morte sui social al sindaco 
Ultime Notizie

Rapina a mano armata: arrestato in pochi minuti dalle “gazzelle” dei Carabinieri
Sciacca

Ciclone Henry, a Sciacca danni per 1 milione e mezzo di euro: chiesti interventi
banner italpress istituzionale banner italpress tv