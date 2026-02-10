Ciclone Henry, a Sciacca danni per 1 milione e mezzo di euro: chiesti interventi

Il sindaco Fabio Termine e l’assessore alle Attività Produttive Francesco Dimino informano la cittadinanza che il Comune di Sciacca è ufficialmente inserito tra i Comuni censiti che hanno subito danni a seguito del ciclone Henry, come previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio:

“L’inserimento di Sciacca nell’elenco dei territori interessati rappresenta un passaggio fondamentale per l’attivazione delle procedure di riconoscimento dei danni e per la successiva programmazione degli interventi di ripristino e sostegno. Tale risultato è stato possibile grazie a un lavoro intenso e puntuale svolto dall’Amministrazione comunale in stretta collaborazione con gli uffici del Comune di Sciacca. In particolare si evidenzia il contributo dell’ingegnere Salvatore Paolo Gioia, del responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile Gianmarco Alì e del dipendente comunale Fabio Veneziano, che hanno lavorato fino a tarda notte per completare il censimento dei danni subiti dal patrimonio comunale a causa dell’evento meteorologico eccezionale”.

Nella relazione tecnica redatta dall’Ufficio di Protezione Civile comunale, con responsabile Gianmarco Alì, è stato trasmesso un elenco di siti che necessitano di interventi urgenti per i danni causati dal ciclone Henry, per un importo complessivo stimato di circa 1 milione e mezzo di euro. I principali siti interessati sono: Località Stazzone, con danni al molo esterno del porticciolo dello Stazzone, al manufatto in legno e alla ringhiera in acciaio; Spiaggia di Lido Salus, con danni ai muri di contenimento del terrapieno;Contrada Sovareto, dove è stata interessata un’attività commerciale; Contrada San Giorgio, con fenomeni significativi di erosione;Borgo dello Stazzone, con danni all’impianto di illuminazione pubblica.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, aziende e operatori economici che hanno subito danni a procedere tempestivamente con le segnalazioni attraverso gli avvisi ufficiali pubblicati dalla Regione Siciliana.

IMPRESE AGRICOLE – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

È attivo l’avviso per la segnalazione dei danni subiti dalle imprese agricole (colture, serre, impianti, fabbricati rurali). La procedura prevede la compilazione dell’apposito modulo regionale, una perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato e l’invio secondo le modalità e i termini indicati nell’avviso.

Avviso e modulistica: https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/ciclone-harry-pubblicato-l-avviso-segnalare-danni-alle-imprese-agricole

Dipartimento Agricoltura: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, SERVIZI E STABILIMENTI BALNEARI – DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

È stato pubblicato l’avviso per la segnalazione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, finalizzato all’accesso a contributi straordinari regionali. La procedura prevede la presentazione della domanda secondo le modalità telematiche indicate, corredata da perizia tecnica asseverata descrittiva dei danni, nel rispetto delle scadenze previste dall’avviso.

Avviso ufficiale: https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-pubblico-contributi-straordinari-danni-causati-ciclone-harry

Dipartimento Attività Produttive: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-attivita-produttive

Il sindaco Fabio Termine e l’assessore Francesco Dimino sottolineano come “il riconoscimento di Sciacca tra i Comuni colpiti sia frutto di un lavoro serio, coordinato e responsabile, volto a tutelare il patrimonio pubblico, sostenere le attività produttive e offrire strumenti concreti a cittadini e imprese per la segnalazione dei danni subiti. L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’evoluzione e comunicherà a breve ulteriori informazioni”.