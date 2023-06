Canicattì, rubata moto ad artigiano: indagini 

Posteggia la motocicletta in via Tomasi di Lampedusa e dopo neanche ventiquattro ore non la ritrova più. Un artigiano sessantenne di Canicattì si è recato dai carabinieri della locale Compagnia e ha denunciato il furto della sua Italjet Millenium.

Il mezzo a due ruote era stato parcheggiato intorno le 19 della giornata di lunedì e, alle prime luci del giorno seguente, era sparito. Al via le indagini dei militari dell’Arma per individuare moto e responsabile del furto.