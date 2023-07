Canicattì, rubate 3.500 paia di scarpe da deposito: indagini 

Maxi furto in un deposito di proprietà di una ditta di calzature a Canicattì. Ignoti malviventi, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno messo a segno un colpo che ha fruttato 3.500 paia di scarpe. Il fatto è avvenuto in contrada Andolina. Nel magazzino vi erano numerose calzature acquistate dall’azienda tramite aste fallimentari. Al via le indagini dei carabinieri della Compagnia di Canicattì.