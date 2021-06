Canicattì, rubati due quadri di valore da negozio: indagini

Le copie di due quadri di valore, “Vucciria” di Renato Guttuso e un’opera dell’artista di Sambuca di Sicilia Giovanni Becchina, sono state rubate da un negozio di materiale per pittura dove erano custoditi. I dipinti, di proprietà di un 55enne, si trovavano nell’esercizio commerciale per la vendita. Ignoti, evidentemente ben organizzati e con estrema freddezza, li hanno portati via entrambi.

Il proprietario del negozio, appena scoperto il furto, si è recato al locale commissariato a sporgere denuncia. Avviate, dunque, le indagini per ritrovare le copie e risalire all’identità dei malviventi. Al vaglio eventuali immagini delle telecamere nella zona.