Canicattì, si sente male in campagna e chiama i soccorsi: anziano trovato morto

Un pensionato ultrasettantenne di Canicattì è stato trovato morto in un terreno in contrada “Cazzola”. L’uomo, si trovava nel suo appezzamento di terreno quando colto da malore è riuscito a chiamare il 118 dicendo di star male e di trovarsi in una campagna. Quando il personale sanitario di un’ambulanza e i poliziotti del Commissariato cittadino sono giunti sul posto, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. E’ stato ritrovato riverso in un terreno ormai privo di vita. L’ispezione cadaverica, eseguita dal medico legale, ha accertato che l’uomo è deceduto per cause naturali in seguito ad un malore.