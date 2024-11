Canicattì, sorpresi con coltello e crack in auto: una denuncia e una segnalazione

A Canicattì durante il controllo straordinario, modello Trinacria, gli agenti del commissariato di Canicattì hanno sorpreso due canicattinesi, un trentaquattrenne e un trentaseienne in macchina, nel quartiere Borgalino, uno con coltello a serramanico e l’altro con in tasca 0,29 grammi di crack. Il primo è stato denunciato alla procura di Agrigento per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il secondo è stato invece segnalato alla prefettura quale consumatore abituale di sostanze stupefacenti.